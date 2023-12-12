Польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) объявило, что из страны был выслан гражданин России, сообщает РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что причиной высылки стали подозрения в сотрудничестве россиянина со спецслужбами РФ. Какие-либо подробности при этом не сообщаются.
Также в ABW указали, что в 2016-2023 годах польские спецслужбы якобы нейтрализовал и «более 100 российских и белорусских шпионов».
Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс недавно признался, что у спецслужбы сейчас есть уникальная возможность активно вербовать шпионов в России, и американская разведка готова ею воспользоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru