Польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина

В ведомстве пояснили, что причиной высылки стали подозрения в сотрудничестве россиянина со спецслужбами РФ. Какие-либо подробности при этом не сообщаются.

Также в ABW указали, что в 2016-2023 годах польские спецслужбы якобы нейтрализовал и «более 100 российских и белорусских шпионов».

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс недавно признался, что у спецслужбы сейчас есть уникальная возможность активно вербовать шпионов в России, и американская разведка готова ею воспользоваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

