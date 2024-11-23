Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры пропускают по одному большегрузному автомобилю в час, в то время как движение фур массой более 3,5 тонны в направлении Польши полностью перекрыто, сообщается в Telegram-канале Государственной таможенной службы Украины.

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В публикации отмечается, что автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений.

Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их требования. Речь, в частности, идет о прекращении переговоров со странами Южноамериканского общего рынка о введении режима свободной торговли, пишет РИА Новости.

Один из участников акции пояснил, что в этих государствах, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно расследованию телеканала, план включает действия вооруженных групп, которые должны пересечь границу Белоруссии с территории Польши, Литвы и Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
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