Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

В публикации отмечается, что автобусы и легковой транспорт проезжают без ограничений.



Фермеры обещают блокировать дорогу круглосуточно до 31 декабря, если правительство не выполнит их требования. Речь, в частности, идет о прекращении переговоров со странами Южноамериканского общего рынка о введении режима свободной торговли, пишет РИА Новости.



Один из участников акции пояснил, что в этих государствах, в отличие от Польши, не существует строгих требований к качеству продуктов питания.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что оппозиция совместно с Западом готовят операцию по захвату части территории страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно расследованию телеканала, план включает действия вооруженных групп, которые должны пересечь границу Белоруссии с территории Польши, Литвы и Украины.

