Польские дальнобойщики заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские водители-дальнобойшики блокируют пункт пропуска через польско-украинскую границу в Дорохуске Люблинского воеводства, передаёт радиостанция RMF FM.
Представитель полиции Хельма Эфа Чыж заявила, что перед пограничным переходом выстроились более 20 грузовиков, водители которых раз в час пропускают только две машины - одну на выезд и одну – на въезд.
Она отметила, что акция протеста будет продолжаться в течение ближайших суток. Водители требуют без очереди пропускать транспорт, следующий из Украины, ускорения фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также восстановления ранее отменённой системы разрешений для украинских перевозчиков.
Ранее в Испании дальнобойщики и фермеры устроили забастовку из-за цен на топливо, сообщает телеканал «360».
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