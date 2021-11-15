Польская прокуратура обвинила двух граждан РФ по делу о перевозке мигрантов
Прокуратура Польши предъявила обвинение двум гражданам РФ в организации нелегальной перевозки мигрантов, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу польской прокуратуры.
В начале ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Туда подошли несколько тысяч мигрантов, желающие перебраться в страны Евросоюза.
«Обвиняемыми являются два гражданина Российской Федерации и гражданин Украины», - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что международная организованная группа, куда входят обвиняемые, организовывает незаконные пересечения границы для граждан с Ближнего Востока.
Как подчеркивает РБК, обвинительное заключение по данному делу, которое рассматривает 12 преступлений, совершенных пятью подсудимыми, является третьим. При этом отмечается, что расследование велось совместно с Силезским отделением пограничной охраны.
«Члены группы работали во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока», - добавляется в сообщении.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами. По его словам, Лукашенко делает это, чтобы таким образом отомстить странам ЕС за непризнание его законным главой государства после выборов 2020 года.
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