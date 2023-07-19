Польская оппозиция проведет в Варшаве миллионный марш

Лидер польской оппозиции Дональд Туск анонсировал в Варшаве антиправительственный марш, на котором будет присутствовать около миллиона граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Маршу дали название «Миллион сердец», он запланирован на первый день октября.

В преддверии парламентских выборов марш должен продемонстрировать, что «хороших, смелых и решительных людей стало больше», заявил Туск.

Парламентские выборы запланированы в Польше на осень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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