Польская оппозиция проведет в Варшаве миллионный марш
19 июля 202318:14
Лидер польской оппозиции Дональд Туск анонсировал в Варшаве антиправительственный марш, на котором будет присутствовать около миллиона граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Маршу дали название «Миллион сердец», он запланирован на первый день октября.
В преддверии парламентских выборов марш должен продемонстрировать, что «хороших, смелых и решительных людей стало больше», заявил Туск.
Парламентские выборы запланированы в Польше на осень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru