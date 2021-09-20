Польшу приговорили к ежедневному штрафу в полмиллиона евро

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате ежедневного штрафа в размере 500 тысяч евро, сообщает РИА Новости.

В сообщении суда говорится, что Варшава будет выплачивать этот штраф с момента получения уведомления и до прекращения добычи угля на шахте «Туров».

С требованием прекратить работы на шахте в суд обратилась Чехия. В Праге опасаются, что её расширение может снизить уровень грунтовых вод, что нанесёт урон природе и создаст проблемы с водообеспечением близлежащих земель. В Польше отказались выполнять решения суда, заявив, что это может иметь негативные последствия для страны.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика намерена в следующем году отказаться от поставок газа из России.

