Польшу и Австрию могут исключить из Шенгена
Французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым реформировать Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе национальных дебатов, пишет ТАСС.
Как сообщает Москва 24, Макрон убежден, что Шенген «больше не работает», и из него нужно убрать часть стран.
В частности, речь может идти о Польше и Австрии, пишут argumenti.ru, так как эти страны выступают против иммиграционной политики Евросоюза.
Стоит отметить, что о необходимости реформирования Шенгенской системы президент Франции заявил еще в начале марта. Он предложил создать «общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища», а также призвал реализовывать «меры общеевропейской солидарности», под которыми имел в виду общую политику - то есть в сфере предоставления убежища.
Напомним, что Шенгенская зона — это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.
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