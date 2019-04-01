Польшу и Австрию могут исключить из Шенгена

Французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым реформировать Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе национальных дебатов, пишет ТАСС.

Как сообщает Москва 24, Макрон убежден, что Шенген «больше не работает», и из него нужно убрать часть стран.

В частности, речь может идти о Польше и Австрии, пишут argumenti.ru, так как эти страны выступают против иммиграционной политики Евросоюза.