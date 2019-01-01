Новости за ночь: Украина вслед за Польшей остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое заявление опубликовала компания «Укртранснафта» в Facebook. В нем отмечается, что решение стало вынужденным, оно принято в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти на территории Украины. В соглашении отмечается, что «Укртранснафта» имеет право остановить прием российской нефти, если «сырье не соответствует качественным показателям». В заявлении отмечается, что убытки будут возложены на сторону, которая «не выполнила свои обязанности». Ранее «Транснефть» признала повышенное содержание в топливе хлоридов, заявив, что принимает меры. Накануне Польша заявила об остановке транзита по «Дружбе».

Небензя рассказал о заинтересованности России в процветании Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал упрощение предоставления гражданства РФ жителям Донбасса гуманитарной мерой. Принимая ее, Москва берет на себя большую экономическую нагрузку. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Украина не может предоставить жителям этого региона базовые права, а «Россия заинтересована в процветании братской Украины». Он также добавил, что указ президента Владимира Путина был направлен на то, чтобы «обеспечить тем гражданам, которые оказались в ужасных бедственных условиях, возможности социальной защиты». Небензя подчеркнул, что решение «никак не касается минских договоренностей», а люди сами должны решить, воспользоваться им этим правом или нет.

Савченко не нашла разницы между российской и украинской тюрьмой

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает, что разницы между российской и украинской тюрьмой нет. В эфире телеканала NewsOne она рассказала, что эти заведения обеих стран вышли из одной советской пенитенциарной системы. Поэтому разница по быту, помещениям и методам работы в них отсутствует. Меж тем, Савченко считает, что в российской тюрьме «было больше почета». По ее словам, для сокамерников она была «чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять». В 2016 году украинская летчица Надежда Савченко в России была приговорена к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе, а в 2018 году ее задержали в Киеве, обвинив в подготовке теракта в центре Киева и организации серии покушений на первых лиц государства.

Дмитрий Быков рассказал о причине своего недуга

Писатель Дмитрий Быков рассказал, что причиной его госпитализации стало отравление. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию, что попал в больницу из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств». Чем именно он отравился, неизвестно, врачи не смогли пока это определить. Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 15 апреля, однако диагноз не подтвердился. Медики ввели его в искусственную кому. Позднее писателя перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил, что собирается вскоре «вернуться в строй».





