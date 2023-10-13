Польша запустила на границе с Россией электронную систему охраны
Электронная система слежения была запущена польскими пограничниками на границе с Калининградской областью РФ, сообщает ТАСС.
Это 200-километровый барьер, возведённый на границе Варминьско-Мазурского воеводства. Предусмотрено размещение на нём трёх тысяч всепогодных видеокамер и тепловизоров, что позволит пограничникам в реальном времени следить за ситуацией.
На церемонии запуска президент Польши Анджей Дуда заявил, что это «важный элемент в системе безопасности страны», так как Россия - «непредсказуемый и опасный сосед»..
«Создание системы, которая ведёт мониторинг ситуации на границе и поддерживает пограничников, было приоритетом. Мы рады, что она запускается», - подчеркнул польский лидер.
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы заявила, что литовскими пограничниками были пресечены попытки повредить забор на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru