Минтранс: На границе с КНР модернизируют 11 пунктов пропуска до конца 2027 года

Комплексная плановая модернизация 11 пунктов пропуска на границе РФ и Китая будет закончена в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаила Кокаева.

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Он отметил, что в комплексную модернизацию включены 13 пунктов пропуска, два из них уже реализованы. По словам Кокаева, ежегодно запланированы открытия модернизированных пунктов пропуска. В частности, указал он, «Краскино», «Кани-Курган» и «Пограничный» планируется открыть до 2025 года.

Ранее безвизовый режим для групповых туристических поездок между Россией и Китаем возобновил работу. Поехать в КНР без виз смогут туристические группы от пяти человек, путешествующие по одному маршруту и программе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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