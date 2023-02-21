Польша закрыла для белорусских грузовиков последний КПП

Теперь белорусские машины смогут въехать в Польшу только через Литву или Латвию. В МВД Польши заявили, что запрет будет действовать до тех пор, пока Белоруссия не снимет ограничения для польских перевозчиков.

Белоруссия с субботы ограничила въезд на территорию страны польским грузовикам, которые теперь могут въезжать только на белорусско-польском участке границы двух стран.

Отмечается, что 18 февраля очередь из грузовиков на «Кукурыки - Козловичи» с польской стороны достигала 60 километров.

