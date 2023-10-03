Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией
Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией с 4 октября. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский.
«Правительство решило с полуночи (01:00 мск) временно возобновить погранконтроль на границе со Словакией», — цитирует министра ТАСС.
Ограничения вводятся на 10 дней и, вероятно, будут продлены в дальнейшем.
Каминьский объяснил введение контроля на границе наплывом нелегальных мигрантов на балканском направлении. По словам главы МВД, за последний год число мигрантов в Словакии выросло на 1000%, многие нелегалы пытаются попасть через Польшу в Германию и другие европейские страны. За последние две недели польская сторона задержала 551 нелегального мигранта.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал усилить меры контроля на границах ЕС из-за беженцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru