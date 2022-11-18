Польша установит три тысячи камер на границе с Россией

Польша установит три тысячи камер на границе с Россией, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

Речь идет о польской границе с Калининградской областью. По словам Каминьского, электронный барьер укрепит границу.

Также он сообщил, что в этом году начнется строительство «электронного заграждения» на границе.

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Недавно власти Польши также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки.

Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Зеленский обвинил Москву в нападении на Польшу, назвав произошедшее эскалацией. На следующий день после ряда громких заявлений лидеров стран и обвинений в адрес в России президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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