Польша собралась ограничить поставки фруктов с Украины

По словам главы ведомства, Варшава ограничит поставки мягких фруктов с Украины. Он отметил, что в стране наблюдается их избыток.

«Я думаю, что это еще одна проблема вслед за зерном, которую нам придется решать», - заявил Телюс.

Болгария 24 апреля ввела запрет на импорт ряда продуктов с Украины. Глава республиканского Минсельхоза Явор Гечев заявил, что у страны скопилось зерна на несколько миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

