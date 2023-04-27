Польша собралась ограничить поставки фруктов с Украины

Польша введет новые ограничения на ввоз украинской продукции, сообщил в эфире телеканала Polsat министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс.

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По словам главы ведомства, Варшава ограничит поставки мягких фруктов с Украины. Он отметил, что в стране наблюдается их избыток.

«Я думаю, что это еще одна проблема вслед за зерном, которую нам придется решать», - заявил Телюс.

Болгария 24 апреля ввела запрет на импорт ряда продуктов с Украины. Глава республиканского Минсельхоза Явор Гечев заявил, что у страны скопилось зерна на несколько миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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