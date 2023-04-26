Еврокомиссия запретит поставки украинского зерна в Румынию

Европейская комиссия введет временный запрет на поставки украинского зерна в Румынию, заявил министр сельского хозяйства республики Петре Дая. Об этом сообщает Reuters.

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Брюссель также запретит поставлять в Румынию украинскую кукурузу, подсолнечник, рапс и подсолнечное масло. Мера будет действовать до 5 июня.

Дая объяснил решение стремлением защитить румынских фермеров.

Власти Польши ранее предложили расширить запрет на ввоз украинской продукции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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