Польша рекомендовала не летать в Москву

В Польше министр обороны Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву, сообщает RT.

По его словам, это связано с отказом разрешить пролёт спецборта Словакии через воздушное пространство в Россию.

До этого Польша не позволила пролететь через своё воздушное пространство самолёту с делегацией парламента Словакии, который направлялся в РФ.

Ранее в Польше спецслужбы РФ обвинили во вмешательстве в президентские выборы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

