Польша разместит системы Patriot на границе с Украиной
Власти Польши намерены разместить дополнительные батареи системы противоракетной и противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин предлагает Варшаве поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства, в том числе с помощью батарей Patriot.
Как отметил Блащак, он «с удовлетворением» принял предложение немецкого министра обороны.
«Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал глава Минобороны Польши в Twitter.
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