Путин провел церемонию поднятия флагов на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск»
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в городе Северодвинск Архангельской области. По словам Путина ракетоносцы, принятые в состав военно-морского флота, не имеют аналогов в мире.
Президент пообещал, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения ВМФ передадут еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» со стапелей «Севмаша», говорится на сайте Кремля. Завершается строительство, в том числе атомного крейсера «Архангельск».
Путин заявил, что Россия намерена укрепить боеготовность своего военно-морского флота в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море и на Каспии.
Ранее президент заявлял, что строительство четырех атомных подводных лодок обеспечит безопасность России на десятилетия вперед.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru