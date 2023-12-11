Путин провел церемонию поднятия флагов на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомной подлодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в городе Северодвинск Архангельской области. По словам Путина ракетоносцы, принятые в состав военно-морского флота, не имеют аналогов в мире.

Президент пообещал, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения ВМФ передадут еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» со стапелей «Севмаша», говорится на сайте Кремля. Завершается строительство, в том числе атомного крейсера «Архангельск».

Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»

Путин заявил, что Россия намерена укрепить боеготовность своего военно-морского флота в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море и на Каспии.

Ранее президент заявлял, что строительство четырех атомных подводных лодок обеспечит безопасность России на десятилетия вперед.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Архангельская ОбластьПодлодкиВладимир Путин

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