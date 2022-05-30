Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Как отметила министр, в начале российской спецоперации Киев получал топливо бесплатно, в настоящее время продолжаются поставки за деньги, при этом сохраняется «приоритет поставок польского рынка».

«Топливные компании на Украине справляются. Наши поставки - это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка», — рассказала Москва в интервью BiznesAlert.

