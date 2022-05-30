Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Польша перестала бесплатно поставлять Украине топливо, теперь Варшава осуществляет коммерческие поставки. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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Как отметила министр, в начале российской спецоперации Киев получал топливо бесплатно, в настоящее время продолжаются поставки за деньги, при этом сохраняется «приоритет поставок польского рынка».

«Топливные компании на Украине справляются. Наши поставки - это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка», — рассказала Москва в интервью BiznesAlert.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ТопливоУкраинаПольша
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