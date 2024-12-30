Польша построит дорогу к границе Россией для быстрой переброски войск

Власти Польши приняли решение построить в 2025 году дорогу к границе с Калининградской областью России. Об этом в интервью Financial Times заявил замглавы польского МВД Мачей Дущик.

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По его словам, новая дорога позволит, в случае необходимости, обеспечить быструю переброску войск и силовиков к границе.

Дущик добавил, что строительство будет идти в ближайшие месяцы.

Ранее в украинском Минэнерго заявили, что Украина и Польша рассматривают возможность создания новой модели транзита газа, которая исключает российский транзит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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