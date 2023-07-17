Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал закон о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Документ создает правовые основы для участия граждан в деятельности добровольческих подразделений. Дается определение понятия «народное ополчение».
Также закон уточняет вопросы финансового обеспечения добровольцев, порядок зачисления граждан в такие отряды. Для них устанавливаются социальные гарантии.
МВД Белоруссии ранее сообщило, что спецназ республики будет тренироваться с бойцами частной военной компании «Вагнер». Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие в страну главы ЧВК Евгения Пригожина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru