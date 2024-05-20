Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза
Польша не будет принимать мигрантов, несмотря на пакт Евросоюза о миграции и убежище. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ЕС принял документ, содержащий десять постановлений о порядке приема беженцев. Пакт призван распределить миграционную нагрузку в странах сообщества, количественные параметры механизма определяет Еврокомиссия. За отказ государства принять мигрантов предусмотрена компенсация по 20 тысяч евро на человека.
Польша, а также Венгрия выступали против пакта. Польский премьер-министр Дональд Туск отмечал, что республика не пустит к себе беженцев, но и не будет платить за свой отказ.
«Нам не придется принимать никаких мигрантов, прибывающих с других направлений, и Европейский союз не наложит на нас никаких квот», — заявил политик.
Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Юханссон допускала, что Варшава может быть частично или полностью освобождена от обязательств по приему мигрантов, так как на польской территории находится много украинских беженцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru