Сунак: Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов
Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет решить проблему нелегальных мигрантов, сообщил газете The Sun глава правительства Риши Сунак.
Так премьер отреагировал на решения ЕСПЧ, которое помешало Лондону в 2022 году начать высылать нелегальных мигрантов в Руанду, с которой у королевства было заключено соответствующее соглашение.
Заявление Сунака стало самым сильным предупреждением «вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга», отметило издание.
Ранее сообщалось, что в Руанду могут быть депортированы беженцы с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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