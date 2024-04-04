Сунак: Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

Великобритания может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет решить проблему нелегальных мигрантов, сообщил газете The Sun глава правительства Риши Сунак.

Борис Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду

Так премьер отреагировал на решения ЕСПЧ, которое помешало Лондону в 2022 году начать высылать нелегальных мигрантов в Руанду, с которой у королевства было заключено соответствующее соглашение.

Заявление Сунака стало самым сильным предупреждением «вмешивающимся в ситуацию судьям из Страсбурга», отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Руанду могут быть депортированы беженцы с Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:МигрантыЕСПЧВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры