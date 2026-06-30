Собянин: В здании веерного депо откроется новое общественное пространство

Новое общественное пространство создадут в историческом здании веерного депо на Комсомольской площади в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Закрытую ранее территорию сделают яркой локацией на культурной карте города.

«Мы реализуем этот проект вместе с “РЖД”, поскольку депо относится к железнодорожной инфраструктуре. Одна из ключевых задач — переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов», — отметил Собянин.

В пространстве можно будет проводить камерные тематические экспозиции, крупные отраслевые выставки. При этом во внутреннем дворе появится площадка для сезонных мероприятий, в том числе ярмарок проекта «Лето в Москве», новогодних программ и концертов.

Также запланировано комплексное благоустройство территории площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством «Депо» свяжет прогулочная зона, кроме того, будет сформировано единое пешеходное пространство, где обустроят разноуровневые террасы и веранды для кафе, выполнят ландшафтное озеленение.

Как отметил Собянин, авторы проекта предложили задействовать неиспользуемые сегодня крайнюю платформу и пути Казанского вокзала. Так, на железнодорожных путях планируют во время тематических выставок размещать образцы современной рельсовой техники.

По словам мэра, веерное депо станет живым и динамичным пространством, где история столицы будет украшать настоящее и вдохновлять будущее. Объект находится на этапе проектирования. Ожидается, что ремонтные работы начнут до конца текущего года.

Ранее новое общественное пространство обустроили на территории инновационного центра «Сколково». Здесь воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью 1,6 километра, переложили водосточные сети, что позволило улучшить внешний облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Возле корпусов инновационного центра появилась пешеходная зона с покрытием из бетонной плитки, где установили свыше 70 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Кроме того, были оборудованы системы видеонаблюдения, пространство для воркаута площадью 70 квадратных метров, футбольно-баскетбольная площадка. На территории «Сколково» разбили газон и высадили 165 крупномерных деревьев. Особенностью нового пространства стали декоративные подпорные стенки вдоль корпусов, которые оштукатурили, покрасили в белый цвет, а также расписали граффити. Озеленение остается обязательной частью всех городских проектов по благоустройству.

Проекты по созданию комфортной городской среды, реализуемые в Москве, соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

