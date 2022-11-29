Польша отказалась передавать Украине комплексы Patriot

В интервью журналистам политик заявил, что предназначающиеся Польше комплексы Patriot будут защищать польское небо. Моравецкий мотивировал это решение тем, что это лишь первые поставки Patriot для Польши.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

