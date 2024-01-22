Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Министерство иностранных дел Польши заявило об отказе от подачи иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе самолёта Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.

В Польше отказались от идеи подачи иска к России в ЕСПЧ

В заявлении ведомства говорится, что это связано с ликвидацией подкомиссии по расследованию трагедии. Таким образом письмо о намерениях, в было объявлено о готовности совместной подготовки межгосударственного иска против России, прекратило своё действие.

«В этой ситуации глава МИД предоставил прокурору Бену Эммерсону информацию о прекращении действия письма о намерениях и отказе от его реализации», - указали в польском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Польша откажется от версий о вине России в катастрофе с бортом Качиньского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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