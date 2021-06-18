Польша обвинила Россию в масштабной кибератаке

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что кибератака, которая недавно была совершена на страну, была проведена с территории России.

Качиньский уточнил, что объектом атаки стали «наиважнейшие польские чиновники, министры, депутаты различных политических объединений были объектом кибератаки». Вице-премьер также добавил, что анализ спецслужб и спецслужб союзников Польши «позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации».

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О том, что страна столкнулась с масштабной кибератакой, власти Польши заявила во вторник. В связи с этим прошло закрытое заседание сейма. По данным СМИ, хакеры получили доступ к секретным документам. Премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что был взломан его почтовый ящик, его супруги, а также профили в соцсетях. Однако он отметил, что утечки секретной информации не произошло.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПольшаКибератаки
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