Латвия объявила ЧС на границе с Белоруссией

Ранее о возможности введения режима ЧС на границе Латвии с Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов сообщила министр внутренних дел республики Мария Голубева. При этом она отметила, что пока ситуация находится на границе под контролем. По словам главы МИД, ЧС стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей драматически выросло, чего сейчас не наблюдается.

Введение особого режима связано с заполняемостью центров размещения беженцев, а также со способностью справиться с управлением границей.



