Латвия объявила ЧС на границе с Белоруссией
Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, на помощь пограничникам будут направлены военные.
Ранее о возможности введения режима ЧС на границе Латвии с Белоруссией в случае массового наплыва нелегальных мигрантов сообщила министр внутренних дел республики Мария Голубева. При этом она отметила, что пока ситуация находится на границе под контролем. По словам главы МИД, ЧС стоило бы объявлять, если бы число незаконно пересекающих границу людей драматически выросло, чего сейчас не наблюдается.
Введение особого режима связано с заполняемостью центров размещения беженцев, а также со способностью справиться с управлением границей.
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