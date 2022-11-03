Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой
Власти Польши отобрали у дипмиссии России базу отдыха под Варшавой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление замминистра климата и окружающей среды республики Эдварда Сярка.
Посольство арендовало базу недалеко от столицы Польши с 1980-х годов. Польские власти планируют «предложить новые варианты использования этой территории».
Ранее Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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