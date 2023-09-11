FT: НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что планируется собрать более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов альянса. Планируется, что учения пройдут весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии, будут задействованы более 50 кораблей.

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Ранее Минобороны Молдавии сообщило о грядущих комбинированных военных учениях на своей территории совместно с Румынией и США. Ожидается, что учения пройдут с 10 по 22 сентября, в них примут участие порядка 500 военных. В мероприятии задействуют техническое подразделение, артиллерийские системы Национальной армии и легкое оружие, уточнили в оборонном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что цель учений — повышение оперативной совместимости армий их участников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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