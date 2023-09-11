FT: НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что планируется собрать более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов альянса. Планируется, что учения пройдут весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии, будут задействованы более 50 кораблей.