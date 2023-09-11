FT: НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
Страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что планируется собрать более 40 тысяч военных для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов альянса. Планируется, что учения пройдут весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Балтии, будут задействованы более 50 кораблей.
Ранее Минобороны Молдавии сообщило о грядущих комбинированных военных учениях на своей территории совместно с Румынией и США. Ожидается, что учения пройдут с 10 по 22 сентября, в них примут участие порядка 500 военных. В мероприятии задействуют техническое подразделение, артиллерийские системы Национальной армии и легкое оружие, уточнили в оборонном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что цель учений — повышение оперативной совместимости армий их участников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сторонника украинского легиона арестовали за покушение на диверсии в России
- Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден
- FT: НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны
- Завершился третий этап парусной регаты Tenzor International Cup 2023
- DM: Российская авиация сметет британскую в случае войны
- ВЦИОМ: Россиянки объяснили нежелание рожать нехваткой денег
- Медведев предложил приостановить дипотношения с Евросоюзом
- Клишас призвал зеркально ответить на запрет ЕС ввозить машины и смартфоны
- Три человека пострадали при нападении подростка с ножом в школе под Ростовом
- «112»: В Москве женщина умерла после употребления арбуза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru