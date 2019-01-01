«Мечта террориста»: Документы из лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне оказались в мусорном баке. Как пишет таблоид Daily Star, находка была сделана на автостоянке на севере Лондона. Источник отмечает, что мусором оказались тысячи страниц с персональными данными, подробным изложением обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также информацией об оборудовании охранников и паролями к компьютерным системам. Документы датированы разным временим: с 1980-х и до конца 2017 года.

В интервью Daily Star один из экспертов в сфере разведки назвал эту находку «мечтой террориста».

Напомним, военно-исследовательский комплекс «Портон-Даун», который носит официальное название Оборонная научно-технологическая лаборатория, находится в 12 километрах от города Солсбери. Почти вся её деятельность является секретной. Всемирную известность лаборатория получила после громкого отравления с Солсбери. В марте прошлого года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории это заявление опровергли, отмечает RT.

