МВД Турции отстранило Имамоглу от обязанностей мэра Стамбула

Арестованного Экрема Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула, сообщило МВД Турции.

«Рвется в султаны»: Имамоглу помешал Эрдогану на пути к следующим выборам

В ведомстве назвали соответствующее решение временной мерой.

Имамоглу доставили в тюремный комплекс Мармара.

Напомним, 23 марта суд в Турции арестовал Имамоглу в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Политика подозревают в мошенничестве на сумму 560 миллиардов турецких лир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ТурцияПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры