МВД Турции отстранило Имамоглу от обязанностей мэра Стамбула
23 марта 202517:21
Арестованного Экрема Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула, сообщило МВД Турции.
В ведомстве назвали соответствующее решение временной мерой.
Имамоглу доставили в тюремный комплекс Мармара.
Напомним, 23 марта суд в Турции арестовал Имамоглу в рамках расследования дела о коррупции и мошенничестве. Политика подозревают в мошенничестве на сумму 560 миллиардов турецких лир, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru