Полиция в Ереване задержала 69 протестующих у здания правительства

Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста, которые с утра в четверг заблокировали все входы и выходы здания правительства. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Протестующие преграждали путь правительственным машинам в задний двор здания кабмина, из-за чего началась потасовка и последовали задержания, передает RT.