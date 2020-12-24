Полиция в Ереване задержала 69 протестующих у здания правительства
Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста, которые с утра в четверг заблокировали все входы и выходы здания правительства. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Протестующие преграждали путь правительственным машинам в задний двор здания кабмина, из-за чего началась потасовка и последовали задержания, передает RT.
Агентство ТАСС со ссылкой на силовой ведомство сообщает о 69 задержанных.
Несмотря на это, ситуация у здания правительства остается напряженной, а инициатор акции протеста, лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что протестующие намерены не выпускать из здания членов правительства пока Пашинян не объявит об отставке.
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