Полиция в Ереване задержала 69 протестующих у здания правительства

Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста, которые с утра в четверг заблокировали все входы и выходы здания правительства. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Протестующие преграждали путь правительственным машинам в задний двор здания кабмина, из-за чего началась потасовка и последовали задержания, передает RT.

В Армении задержан экс-начальник пресс-службы полиции за призывы к насилию

Агентство ТАСС со ссылкой на силовой ведомство сообщает о 69 задержанных.

Несмотря на это, ситуация у здания правительства остается напряженной, а инициатор акции протеста, лидер партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что протестующие намерены не выпускать из здания членов правительства пока Пашинян не объявит об отставке.


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ФОТО: РИА Новости
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