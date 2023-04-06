Полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в Париже

Полиция Парижа применила силу для вытеснения демонстрантов с площади Италии, передает РИА Новости.

Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Стражи порядка применили против митингующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и газовые шашки. Протестующих били дубинками.

Собравшиеся подожгли канистры с бензином. Огонь потушила пожарная бригада.

По данным правоохранительных органов, в столкновении на площади Италии задержано 20 человек.

На улицы Парижа 6 апреля вышли более 55 тысяч человек, сообщили в префектуре французской столицы. Профсоюзы насчитали около 400 тысяч участников.

Митинги против пенсионной реформы не приведут к отставке президента республики Эммануэля Макрона, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по Франции Сергей Федоров. Он полагает, что правительство постарается договориться с протестующими.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
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