Полиция разогнала протестующих против пенсионной реформы в Париже
Полиция Парижа применила силу для вытеснения демонстрантов с площади Италии, передает РИА Новости.
Стражи порядка применили против митингующих слезоточивый газ, шумовые гранаты и газовые шашки. Протестующих били дубинками.
Собравшиеся подожгли канистры с бензином. Огонь потушила пожарная бригада.
По данным правоохранительных органов, в столкновении на площади Италии задержано 20 человек.
На улицы Парижа 6 апреля вышли более 55 тысяч человек, сообщили в префектуре французской столицы. Профсоюзы насчитали около 400 тысяч участников.
Митинги против пенсионной реформы не приведут к отставке президента республики Эммануэля Макрона, заявил «Радиоточке НСН» эксперт по Франции Сергей Федоров. Он полагает, что правительство постарается договориться с протестующими.
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