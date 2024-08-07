Полиция провела обыски в МИД Израиля
Обыск прошел в штаб-квартире министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Об этом сообщила израильская полиция.
Как отметили в пресс-службе ведомства, мероприятия провели в рамках тайного расследования. Специалисты отдела по борьбе с мошенничеством специального подразделения «Лахав-433» начали разбирательство несколько недель назад. Правоохранители ведут расследование по подозрению в выдаче дипломатических паспортов лицам, которые не имели на это права.
По данным полиции, при обыске в МИД изъяли различные документы.
Между тем в России прошли следственные мероприятия в министерстве строительства Чувашии, правоохранители изъяли документацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru