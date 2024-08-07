Полиция провела обыски в МИД Израиля

Обыск прошел в штаб-квартире министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Об этом сообщила израильская полиция.

Как отметили в пресс-службе ведомства, мероприятия провели в рамках тайного расследования. Специалисты отдела по борьбе с мошенничеством специального подразделения «Лахав-433» начали разбирательство несколько недель назад. Правоохранители ведут расследование по подозрению в выдаче дипломатических паспортов лицам, которые не имели на это права.

По данным полиции, при обыске в МИД изъяли различные документы.

Между тем в России прошли следственные мероприятия в министерстве строительства Чувашии, правоохранители изъяли документацию.

