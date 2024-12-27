Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
27 декабря 202411:05
В доме временно отстранённого от дел президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сотрудники полиции произвели обыск, сообщает «Российская газета».
По данным издания, стражей правопорядка прежде всего интересовали записи с камер видеонаблюдения в доме главы республики.
Юн Сок Ёль продолжает игнорировать вызовы на допрос в специальный Офис по расследованиям преступлений высокопоставленных лиц и прокуратуру.
Ранее в Южной Корее начали расследование в отношении президента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru