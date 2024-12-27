Полиция провела обыск в доме президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

В доме временно отстранённого от дел президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сотрудники полиции произвели обыск, сообщает «Российская газета».

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По данным издания, стражей правопорядка прежде всего интересовали записи с камер видеонаблюдения в доме главы республики.

Юн Сок Ёль продолжает игнорировать вызовы на допрос в специальный Офис по расследованиям преступлений высокопоставленных лиц и прокуратуру.

Ранее в Южной Корее начали расследование в отношении президента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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