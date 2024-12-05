Захарова назвала ситуацию в Южной Корее следствием политики США

США ответственны за происходящее в Южной Корее, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

«То, что сейчас там происходит... вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что в новейшей истории республики не было главы государства, который нормально покинул пост — не попав в тюрьму или покончив с собой. По словам дипломата, на этом фоне понятно, почему КНДР предпринимает столько мер для защиты страны: «южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости"».

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения с в стране для «удержания либерального конституционного строя», позже особый режим отменили. В то же время парламент республики представил предложение об импичменте главе государства, пишет RT.

