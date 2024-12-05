Захарова назвала ситуацию в Южной Корее следствием политики США
США ответственны за происходящее в Южной Корее, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
«То, что сейчас там происходит... вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи», — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что в новейшей истории республики не было главы государства, который нормально покинул пост — не попав в тюрьму или покончив с собой. По словам дипломата, на этом фоне понятно, почему КНДР предпринимает столько мер для защиты страны: «южнокорейский сосед "предсказуем в своей непредсказуемости"».
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения с в стране для «удержания либерального конституционного строя», позже особый режим отменили. В то же время парламент республики представил предложение об импичменте главе государства, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru