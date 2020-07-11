Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Белграде

Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих в сербском Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около здания сербского парламента.

Агентство со ссылкой на данные полиции отмечает, что за время протестов с 7 июля пострадали 118 сотрудников полиции и 34 участника акции. Задержаны 23 человека.

Отметим, что протесты в Белграде начались после решения властей ввести комендантский час из-за неблагоприятно эпидемиологической ситуации. В итоге мирный протест вылился в беспорядки на улицах.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПротестыСербия
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