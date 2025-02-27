Полиция назвала подозрительными обстоятельства смерти актера Юджина Хэкмена

Полиция начала расследование смерти двухкратного лауреата премии «Оскар» Юджина Хэкмена и его супруги Бетси Аракава. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, смерть супругов вызывает подозрения, и следователи предполагают, что причиной могли стать отравление угарным газом. Тела были найдены не менее чем через сутки после их смерти.