Полиция назвала подозрительными обстоятельства смерти актера Юджина Хэкмена
Полиция начала расследование смерти двухкратного лауреата премии «Оскар» Юджина Хэкмена и его супруги Бетси Аракава. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По данным портала, смерть супругов вызывает подозрения, и следователи предполагают, что причиной могли стать отравление угарным газом. Тела были найдены не менее чем через сутки после их смерти.
Ордер на обыск, как сообщается, указывает, что входная дверь в дом актера была открыта, а сам Хэкмен был найден в одной комнате, в то время как его жена лежала в ванной рядом с разбросанными лекарствами. В ванной комнате также была найдена мертвая собака. На данный момент никаких явных следов утечки газа не обнаружено.
Хэкмен был известен по ролям в таких фильмах, как «Французский связной», «Мост слишком далеко» и «Непрощенный», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru