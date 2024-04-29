Полиция Молдавии предостерегла граждан от ношения георгиевской ленты
Глава генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану предупредил граждан страны о запрете на ношение георгиевской ленты. Об этом заявил на брифинге 29 апреля, пишет РИА Новости.
Чиновник напомнил, что запрет на ношение одного из символов Победы действует с 2022 года и прописан в законодательстве. Чернэуцану отметил, что в республике также запрещено хранить, продавать и производить ленту.
Глава молдавской полиции предупредил, что сотрудники правоохранительных органов будут штрафовать людей, которые наденут георгиевские ленты 9 мая.
Ранее глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович назвал истерией запрет властей Молдавии носить георгиевские ленты и проводить акцию «Бессмертный полк», передает «Радиоточка НСН».
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