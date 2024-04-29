Полиция Молдавии предостерегла граждан от ношения георгиевской ленты

Чиновник напомнил, что запрет на ношение одного из символов Победы действует с 2022 года и прописан в законодательстве. Чернэуцану отметил, что в республике также запрещено хранить, продавать и производить ленту.

Глава молдавской полиции предупредил, что сотрудники правоохранительных органов будут штрафовать людей, которые наденут георгиевские ленты 9 мая.

Ранее глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович назвал истерией запрет властей Молдавии носить георгиевские ленты и проводить акцию «Бессмертный полк», передает «Радиоточка НСН».

