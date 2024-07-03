Полиция Молдавии оспорила снятие запрета на въезд Киркорову

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, в свою очередь, возмутился решением суда Кишинёва, отменившего запрет.

Он отметил, что если певец, дающий концерты в Донбассе, приедет в республику, то молдавские власти расценят это как провокацию.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».