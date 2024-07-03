Полиция Молдавии оспорила снятие запрета на въезд Киркорову
3 июля 202418:26
Пограничная полиция Молдавии оспорила отмену запрет на въезд в республику народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, в свою очередь, возмутился решением суда Кишинёва, отменившего запрет.
Он отметил, что если певец, дающий концерты в Донбассе, приедет в республику, то молдавские власти расценят это как провокацию.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законным запрет Киркорову на въезд в Литву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Молдавии оспорила снятие запрета на въезд Киркорову
- Взрыв на яхте произошел в морском порту Сочи
- Эрдоган: Устраивающий Киев и Москву справедливый мир возможен
- Минобороны Латвии: Численность военных НАТО в стране составит около 5 тысяч человек
- Театр Моссовета объявил конкурс пьес о Москве
- СМИ: «Колесо обозрения» с людьми остановилось в парке Ростова-на-Дону
- Депутат Рады Кучеренко: Верхние этажи домов могут остаться без тепла и воды зимой
- Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу РФ бизнес водочного магната Шефлера
- Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru