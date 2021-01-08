Полиция Капитолия подтвердила гибель своего офицера после беспорядков

Офицер полиции Капитолия умер от ран, полученных во время беспорядков в Вашингтоне, следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства. Он стал пятым человеком, погибшим в результате штурма здания конгресса 6 января.

Отмечается, что Брайан Сикник получил физические травмы во время столкновения с протестующими, а затем вернулся в офис, где потерял сознание. Позже он был госпитализирован в больницу, где скончался утром следующего дня.

Беспорядки в Вашингтоне привели к гибели четырех человек

Ранее полицейский департамент штата Вашингтон подтвердил гибель четырех гражданских лиц в ходе протестов. Из-за штурму несколько высокопоставленных чиновников из Совета национальной безопасности США и глава полиции Капитолия Стивен Сунд подал в отставку.



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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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