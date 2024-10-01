Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива

Уточняется, что происшествие случилось в районе Яффо, где проживает смешанное еврейско-арабское население.

«Поступило сообщение о перестрелке в Яффо, есть несколько пострадавших», - говорится в сообщении правоохранителей.

По данным местных СМИ, несколько неизвестных с автоматами открыли стрельбу на трамвайной остановке. В результате погибли три человека, ещё 10 были ранены.

Ранее в Тель-Авиве мужчина пытался напасть на правительственный кортеж премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

