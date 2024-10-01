Полиция Израиля заявила о стрельбе в арабском районе Тель-Авива
Инцидент со стрельбой произошёл в арабском районе Тель-Авива. Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.
Уточняется, что происшествие случилось в районе Яффо, где проживает смешанное еврейско-арабское население.
«Поступило сообщение о перестрелке в Яффо, есть несколько пострадавших», - говорится в сообщении правоохранителей.
По данным местных СМИ, несколько неизвестных с автоматами открыли стрельбу на трамвайной остановке. В результате погибли три человека, ещё 10 были ранены.
Ранее в Тель-Авиве мужчина пытался напасть на правительственный кортеж премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru