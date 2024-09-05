СМИ: Перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена прозвучали выстрелы

Подробностей произошедшего пока нет. Мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung указала, что на месте работают снайперы и полицейский спецназ, также задействован вертолет.

В четверг, 5 сентября, годовщина теракта 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене, когда палестинские боевики убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по зрителям на карибском карнавале в Нью-Йорке, пострадали пять человек. Правоохранители назвали инцидент преднамеренным нападением на группу людей, передает «Радиоточка НСН».

