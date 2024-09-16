Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе
В Мадриде был задержан один из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемый в торговле наркотиками. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД страны.
По данным ведомства, задержанный возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию, занимающуюся наркоторговлей, вместе с членами своей семьи и близкими сообщниками.
Мужчина был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам тюремного заключения по 13 обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков, участие в преступной организации и подделку документов.
Преступления, за которые его разыскивали, предположительно были совершены в период с 2014 по 2018 год, когда он руководил преступной группировкой, базировавшейся в Бельгии, и занимавшейся выращиванием и торговлей каннабисом. Отмечается, что его деятельность могла принести ему более €4 млн, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе
- Иноагента Троицкого оштрафовали на 40 тысяч рублей
- Волочкова решила судиться из-за пенсии
- Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%
- Землетрясение во время интервью с президентом Молдавии попало в прямой эфир
- The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
- Цены на съемное жилье в Москве взлетели на 40%
- Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания
- Явлинский назвал ошибкой операцию ВСУ в Курской области
- В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru