Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

В Мадриде был задержан один из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемый в торговле наркотиками. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД страны.

По данным ведомства, задержанный возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию, занимающуюся наркоторговлей, вместе с членами своей семьи и близкими сообщниками.