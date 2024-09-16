Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

В Мадриде был задержан один из самых разыскиваемых преступников Европы, обвиняемый в торговле наркотиками. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД страны.

По данным ведомства, задержанный возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию, занимающуюся наркоторговлей, вместе с членами своей семьи и близкими сообщниками.

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Мужчина был приговорен в Бельгии к более чем 29 годам тюремного заключения по 13 обвинениям, включая незаконный оборот наркотиков, участие в преступной организации и подделку документов.

Преступления, за которые его разыскивали, предположительно были совершены в период с 2014 по 2018 год, когда он руководил преступной группировкой, базировавшейся в Бельгии, и занимавшейся выращиванием и торговлей каннабисом. Отмечается, что его деятельность могла принести ему более €4 млн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсеть/PoliciaNaciona
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