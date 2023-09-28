Полиция Испании перехватила рыболовецкое судно с тонной кокаина
Испанские правоохранители перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно, на борту которого находилась тонна кокаина, сообщает пресс-служба МВД королевства.
В сообщении говорится, что операция была проведена агентами Национальной полиции совместной с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства, в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании.
Уточняется, что судно без флага с крупной партией наркотиков следовало в Испанию. Экипаж состоял из шести человек - граждан Албании и Гайаны, которые были задержаны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Испании перехватила рыболовецкое судно с тонной кокаина
- В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны
- На Кубани семиклассник распылил в школе перцовый баллончик
- Верховный суд РФ признал страховым случаем смерть от паленой водки
- Россия приостановила поставки урана в США
- Силуанов: Расходы на оборону являются основным приоритетом бюджета
- Краснодарский край стал самым негостеприимным для туристов регионом РФ
- Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам
- Министр финансов Силуанов о ценах: Если не покупать, то нормальные
- СМИ: Съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru