Полиция Испании перехватила рыболовецкое судно с тонной кокаина

Испанские правоохранители перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно, на борту которого находилась тонна кокаина, сообщает пресс-служба МВД королевства.

В сообщении говорится, что операция была проведена агентами Национальной полиции совместной с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства, в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и военно-морскими силами Испании.

Уточняется, что судно без флага с крупной партией наркотиков следовало в Испанию. Экипаж состоял из шести человек - граждан Албании и Гайаны, которые были задержаны.

