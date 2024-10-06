Полиция германского Вестервальде разогнала собрание радикальной партии

В германском городе Вестервальде сотрудники полиции сорвали собрание правоэкстремистской партии «Третий путь». Об этом пишет издание Spiegel.

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В мероприятии участвовало 130 человек. Полиция пресекла встречу в ходе масштабного рейда.

Отмечается, что собрание проходило на территории завода по производству бочек. Полиция взяла личные данные участников, задержаний не было.

Ранее полиция общины Креф на западе Германии разогнала вечеринку, участники которой выкрикивали нацистские лозунги, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
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