Полиция Германии не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера

Как сообщалось ранее, автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля задержан.

Как добавляет информагентство, водителя автомобиля увезли на инвалидной коляске.

В настоящий момент полиция устанавливает, намеренно ли он въехал в ворота.

