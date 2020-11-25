Полиция Германии не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера

Полиция Германии не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Reuters.

Автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии

Как сообщалось ранее, автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля задержан.

Как добавляет информагентство, водителя автомобиля увезли на инвалидной коляске.

В настоящий момент полиция устанавливает, намеренно ли он въехал в ворота.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПроисшествияГермания
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