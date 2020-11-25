Автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии

Автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Reuters.

На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей».

Ангела Меркель в это время проводила видеоконференцию с главами федеральных земель Германии, обсуждались проблемы борьбы с коронавирусом и возможное расширение локдауна.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеТерактГерманияАнгела Меркель
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