Полиция Германии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина
Полиция Германии осуществила крупнейшую в истории страны облаву на наркомафию. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, операция проходила на территории семи федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижняя Саксония.
Уточняется, что в результате полиция задержала семь человек, а также конфисковала партию кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов.
«Это крупнейшая партия кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн», - говорится в публикации.
Ранее в Санкт-Петербурге собака во время прогулки нашла и съела пакетик с наркотиками, после чего попала в ветклинику, сообщает 360.ru.
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