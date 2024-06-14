Полиция Германии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

По данным издания, операция проходила на территории семи федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижняя Саксония.

Уточняется, что в результате полиция задержала семь человек, а также конфисковала партию кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов.

«Это крупнейшая партия кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн», - говорится в публикации.

Ранее в Санкт-Петербурге собака во время прогулки нашла и съела пакетик с наркотиками, после чего попала в ветклинику, сообщает 360.ru.

